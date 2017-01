Nemecké parlamentné voľby by sa mohli konať 24. septembra 2017

Ilustračná fotka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Berlín 17. januára (TASR) - Tohtoročné parlamentné voľby v Nemecku by sa mohli uskutočniť 24. septembra. Nemecký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, dnes potvrdil, že vláda už v stredu rozhodne, či uvedený termín predloží na schválenie prezidentovi Joachimovi Gauckovi.O 24. septembri ako pravdepodobnom termíne volieb ako prvý informoval nemecký denník Ruhr Nachrichten. Zároveň uviedol, že predchádzajúci návrh usporiadať voľby 17. septembra je už neaktuálny.Vzhľadom k vlne odporu proti migrantom v Nemecku sa očakáva, že v nadchádzajúcich parlamentných voľbách sa pravicovo-populistickej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) podarí dostať sa do spolkového parlamentu.Kancelárka Angela Merkelová, ktorá má ambíciu pôsobiť na čele vlády aj v štvrtom funkčnom období, by však v prípade víťazstva mala značný problém vytvoriť vládnu koalíciu za predpokladu, že AfD vezme ostatným politickým stranám značnú časť hlasov.