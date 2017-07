Nemecké podniky neplánujú pomáhať Britom pri rokovaniach o brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Londýn 9. júla (TASR) - Nemeckí priemyselníci upozornili britskú premiérku Theresu Mayovú, aby neočakávala ich pomoc počas rokovaní o odchode Londýna z Európskej únie (EÚ) a dodali, že bude mať čo robiť, aby. Britská vláda sa totiž do veľkej miery spolieha na spoločnosti z kontinentálnej Európy, najmä na nemecké, že Britom pomôžu zabezpečiť na obdobie po brexite výhodnú obchodnú dohodu s Európskou úniou.Britskí ministri sa už niekoľkokrát nechali počuť, že nemecké automobilky či francúzski producenti vína budú tlačiť na svoje vlády, aby uzatvorili s Londýnom takú dohodu, ktorá zabezpečí pokračovanie bezcolného režimu medzi Veľkou Britániou a zostávajúcimi 27 štátmi EÚ.Zástupcovia dvoch najväčších nemeckých priemyselných organizácií však teraz oznámili, že o takomto vývoji pochybujú. Ako uviedli, ich prioritou počas rokovaní o brexite nebude podpora Veľkej Británie a jej odchodu z EÚ, ale zachovanie integrity jednotného trhu. Ako pre britský nedeľník The Observer povedal šéf Zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf, "prioritou pre Európsku úniu musí byť obhajoba jednotného trhu, ktorý je kľúčovým európskym projektom".povedal Kempf, podľa ktorého je výlučne na britskej vláde, aby škody na obidvoch stranách Lamanšského prielivu boli čo najmenšie. "V nadchádzajúcich mesiacoch bude obzvlášť náročné zabrániť nepriaznivým dôsledkom (brexitu), najmä pre britské podniky," dodal.Podobne sa vyjadril aj Ingo Kramer, šéf Spolkového združenia zamestnávateľských zväzov (BDA). Aj on uviedol, že kľúčové bude pokračovanie jednotného trhu a jeho princípov." povedal Kramer. Zároveň potvrdil Kempfove slová, že