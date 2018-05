Nemecké priemyselné objednávky v marci nečakane klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. mája (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky sa v marci nečakane znížili. Bol to už ich tretí mesačný pokles po sebe. To signalizuje, že priemysel v najväčšej európskej ekonomike sa v najbližších mesiacoch zrejme spomalí.Priemyselné objednávky v marci medzimesačne padli o 0,9 % po 0,2-% poklese vo februári, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,5 %. Bez započítania veľkých objednávok sa nové objednávky znížili o 0,1 %.V medziročnom porovnaní sa tempo rastu priemyselných objednávok v marci mierne zrýchlilo na 3,1 % z 3 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia však počítali so zvýšením až o 5 %.Správa Destatisu tiež ukázala, že tržby vo výrobnom sektore v marci medzimesačne stúpli o 0,4 % po 2,4-% poklese vo februári.