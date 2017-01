Nemecké priemyselné objednávky v novembri klesli o 2,5 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecké maloobchodné tržby vlani vzrástli o vyše 2 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. januára (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky v novembri klesli po oživení v predchádzajúcom mesiaci.Priemyselné objednávky sa v novembri medzimesačne znížili o 2,5 % po 5-% náraste v októbri, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Podobne výrazne priemyselné objednávky padli naposledy v novembri 2014. Ekonómovia počítali s poklesom o 2,4 %.Domáce objednávky sa znížili o 2,8 % a zahraničné objednávky o 2,3 %. Nové objednávky z eurozóny klesli o 2,7 % a z ostatných krajín o 2 %.Obrat nemeckých výrobných firiem sa v novembri zvýšil o 0,4 % po októbrovej stagnácii. Štatistici revidovali októbrový údaj z -0,1 %.Nemecké maloobchodné tržby sa v novembri znížili a tempo ich poklesu bolo dvojnásobné v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Za celý uplynulý rok však mierne vzrástli.Maloobchodné tržby v novembri na kalendárne a sezónne upravenej báze medzimesačne padli o 1,8 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis vo svojom prvom odhade. V októbri tržby stúpli o 2,5 %. Ekonómovia počítali so znížením o 0,9 %. To bol prvý pokles od marca.V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v novembri na cenovo upravenej báze zvýšili o 3,2 %, pričom ekonómovia prognózovali nárast len o 1,2 %. To bol najprudší nárast za tri mesiace. V októbri tržby klesli o 0,8 %. Nominálne maloobchodné tržby v novembri medziročne vyskočili o 4,1 %.Tržby z predaja potravín v novembri medziročne vzrástli o 2 % a tržby z predaja nepotravinových výrobkov o 3 %. Tržby z online predaja vyskočili o 7,8 %.Destatis tiež odhaduje, že za celý rok 2016 maloobchodné tržby stúpli o 2,4 % až 2,6 %. Na cenovo upravenej báze sa podľa prognózy štatistikov zvýšili o 1,8 % až 2,1 % po 2,5-% náraste v roku 2015.