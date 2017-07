Nemecké strany únie CDU/CSU schválili spoločný volebný program

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. júla (TASR) - Volebný program pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami schválilo dnes jednohlasne vedenie oboch strán únie CDU/CSU. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Predsedníctvo Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) sa v Berlíne zhodlo na prísľube daňových úľav pre občanov v celkovom objeme viac ako 15 miliárd eur, dosiahnutí plnej zamestnanosti v spolkovej republike do roku 2025, postupnom znižovaní príspevku solidarity na daň z príjmu od roku 2020, ako aj na výraznejšej finančnej podpore rodín a zvýšení počtu pracovných miest v radoch policajných zložiek.Na rozdiel od Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) volebný program strán únie o rozsahu 72 strán neschvaľovali delegáti na zjazdoch oboch subjektov.Nemeckí kresťanskí demokrati pôjdu do volieb 24. septembra s hlavným cieľom dosiahnuť viac pracovných príležitostí a zvýšiť mieru zamestnanosti v krajine.zdôraznila predsedníčka CDU - kancelárka Angela Merkelová - a dodala, že práca je kľúčom aj pre zvýšenie objemu investícií a silnejšiu podporu rodín. Krajina by sa podľa jej slov mala zomknúť, a nie rozdeľovať.Predseda CSU Horst Seehofer, ktorý patril v nedávnej minulosti medzi kritikov Merkelovej hlavne utečeneckej politiky, zdôraznil, že pri vypracovaní spoločného volebného programu strán únie panoval skutočný duch solidarity medzi oboma sesterskými stranami. CDU a CSU majú mnoho spoločného, konštatoval a dodal, že je veľmi spokojný s obsahom programu.Voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) sa v Nemecku uskutočnia 24. septembra. Prieskumy verejnej mienky naznačujú v súčasnosti pre strany únie zisk 37-40 percent hlasov, pre sociálnych demokratov z SPD, ktorí tvoria od roku 2013 so stranami únie "veľkú koalíciu" v Berlíne, podporu 23-26 percent občanov.