Nemecké úrady vyšetrujú pôvod vyše 1000 historických ľudských lebiek

Berlín 6. októbra (TASR) - Nemecké úrady začali rozsiahle vyšetrovanie pôvodu vyše 1100 ľudských lebiek privezených do Nemecka z Afriky. Predpokladá sa, že lebky pochádzajú z Nemeckej východnej Afriky, bývalej kolónie, ktorú tvorili dnešné štáty Rwanda, Tanzánia a Burundi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.Vedci budú pri vyšetrovaní spolupracovať s expertmi z uvedených troch afrických krajín. Lebky boli súčasťou antropologickej zbierky lekára Felixa von Luschana zo začiatku 20. storočia, ktorý ich hodlal využiť pri skúmaní vývoja ľudského rodu. Postupne sa však pozostatky dostali do vlastníctva rozličných inštitúcií.V pôvodnej zbierke sa nachádzalo približne 5500 lebiek, okrem iného aj z Egypta či Južnej Ameriky. Ak sa pri skúmaných lebkách dokáže, že patrili obetiam popráv z koloniálnych čias, do úvahy pripadá aj ich vrátenie do zeme pôvodu. Zachované lebky sú momentálne v opatere Nadácie pruského kultúrneho dedičstva (SPK) v Berlíne.