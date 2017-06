Nemecké úrady zadržali ďalšieho Sýrčana podozrivého z členstva v IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe/Kolín nad Rýnom 8. júna (TASR) - Dvadsaťtriročný Sýrčan Mohammed G., ktorého nemecké bezpečnostné zložky zadržali v stredu v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, je podozrivý z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Informoval o tom dnes s odvolaním sa na Spolkovú prokuratúru v Karlsruhe Západonemecký rozhlas (WDR).Zadržaný, ktorý pricestoval do Nemecka v roku 2015, udržiaval odvtedy kontakty s možnými atentátnikmi IS, ako aj s tlačovou agentúrou Amák blízkou džihádistom.Po podpaľačskom útoku na šiitské komunitné centrum vo Švédsku z 11. októbra 2016 požadoval Sýrčan od kontaktnej osoby osobné prihlásenie sa k činu, pretože agentúra Amák by bez neho nevydala správu o útoku, uviedla Spolková prokuratúra. Následne sa k činu prihlásil IS.Pre podozrenie z členstva v teroristickom zoskupení zadržali v okrese Coesfeld v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko len pred dvoma dňami iného 22-ročného Sýrčana, na ktorého uvalili vyšetrovaciu väzbu.V tomto prípade ide o aktívneho člena medzičasom zaniknuvšieho teroristického zoskupenia Džabhat an-Nusra, ktorý mal v jeho radoch bojovať v Sýrii dva roky, a to od roku 2012.