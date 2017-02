Nemecké voľby: Merkelová a CSU sa sporia o migrantoch,no hľadajú cestu

Nemecká kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 5. februára (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová vidí strany únie CDU/CSU napriek ich sporu o podobu utečeneckej politiky bok po boku v kampani o dôveru voličov pred voľbami do Spolkového snemu (Bundestagu).Som si istá, že obe strany majú omnoho viac spoločného ako odlišného, vyplynulo z Merkelovej slov pri dnešnom otvorení dvojdňového rokovania vedúcich predstaviteľov oboch subjektov v Mníchove, ktoré by malo viesť k ichMerkelová, ktorá sa nezmienila o rastúcich preferenciách vyzývateľa zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza, súčasne ubezpečila, že je presvedčená, že sa práve v bavorskej metropole do pondelka podarí položiť spoločne základy volebného programu.Zrejme sa však nedá očakávať konsenzus v otázke stanovenia maximálnej hornej hranice pre prijatie utečencov spolkovou republikou, po ktorej už mesiace volá líder Kresťanskosociálnej únie (CSU), bavorský krajinský premiér Horst Seehofer a ktorú naopak naďalej odmieta predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU), kancelárka Angela Merkelová.