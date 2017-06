Nemeckého duchovného odsúdili za pašovanie ľudí do Švédska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 28. júna (TASR) - Nemeckému diakonovi udelil dnes švédsky súd pokutu za pašovanie ľudí. Ide o prípad, keď sa duchovný pokúsil zlúčiť sýrsku rodinu.Diakon pripustil, že sa pokúsil autom vyviezť Sýrčanku a jej dvoch synov z Nemecka do Švédska, aby sa tam mohla zísť s manželom a ich dvoma ďalšími deťmi.Duchovného prichytila na hraniciach švédska polícia.Predsedajúci sudca dnes diakonovi udelil pokutu 2000 eur. Neskôr tlačovej agentúre DPA vysvetlil, že diakon vedel, že žena musí podľa zákona najprv požiadať o azyl v Nemecku.Duchovný, obyvateľ severonemeckého pobrežného mesta Rostock, na súde argumentoval, že psychický stav ženy si vyžadoval, aby sa urýchlene znovu zišla s manželom.uviedol duchovný pre verejnoprávny Švédsky rozhlas.V minulých rokoch vstúpili na územie Európy státisíce utečencov pred sýrskym konfliktom a často sa snažia dostať do severných štátov, napríklad do Nemecka a škandinávskych krajín.