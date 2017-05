Nemeckého neonacistu Mahlera zadržali v Maďarsku. Popieral holokaust

Na archívnej snímke nemecký neonacista Horst Mahler. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov/Budapešť 15. mája (TASR) - Zmätok panuje okolo správ o nemeckom neonacistovi na úteku Horstovi Mahlerovi (81) odsúdenom okrem iného za popieranie holokaustu.Podľa informácií hovorcu prokuratúry v Mníchove Kena Heidenreicha, na ktorého sa odvolal Bavorský rozhlas (BR), spomínaného neonacistu zadržali za bližšie nešpecifikovaných okolností na území Maďarska tamojšie orgány. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács však pre internetové vydanie nemeckého týždenníka Der Spiegel vyhlásil, že maďarské poriadkové sily až do dnešných poludňajších hodín nepodnikli žiadne kroky proti Mahlerovi a nezadržali ho.Na webovej stránke maďarskej polície sa popoludní objavila informácia, že hľadaného zadržali v západomaďarskom meste Šopron dnes o 13.45 h. Ďalšie podrobnosti polícia neuviedla.Horst Mahler stál v Nemecku pri zrode ultraľavicovej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF), neskôr však zásadne zmenil svoje ideové priority a stal sa pravicovým extrémistom. V liste adresovanom maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi požiadal o udelenie azylu ako osobe, ktorá je politicky prenasledovaná.Mahler si odpykával desaťročný trest väzenia za popieranie holokaustu a podnecovanie k antisemitizmu, keď súd pred dvoma rokmi rozhodol, že pre vážne ochorenie ho môžu prepustiť na slobodu. Koncom minulého roka však súd nariadil, že Mahler je povinný pokračovať vo výkone trestu, čo odsúdený odmietol a začal sa ukrývať. Po tom, ako sa v apríli nevrátil do väzenia, na neho vydali zatykač.V podobných prípadoch nasleduje obvykle žiadosť o vydanie do vlasti, čo však prokuratúra v Mníchove z pochopiteľných dôvodov predbežne odmietla potvrdiť.