Nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu prepustili z väzenia na kauciu

Berlín/Madrid 20. augusta (TASR) - Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel privítal dnes rozhodnutie španielskej justície prepustiť na kauciu na slobodu nemeckého spisovateľa tureckého pôvodu Dogana Akhanliho, zadržaného v sobotu na podnet Turecka počas dovolenky v Granade.vyhlásil podľa tlačovej agentúry DPA Gabriel.dodal.Ani prepustenie spisovateľa, ktorý nesmie opustiť španielske územie, však neznamená, že sa už rozhodlo o jeho ďalšom osude. Turecko môže do 40 dní požiadať o jeho vydanie, celá procedúra by trvala potom niekoľko týždňov. Ak by španielska justícia takýto postup uznala za prípustný, potom by o prípadnom vydaní Akhanliho rozhodovala španielska vláda.Dôvodom zadržania autora, ktorý v roku 1991 ušiel z vlasti do Nemecka a medzičasom má výlučne nemecké občianstvo, malo byť podľa nepotvrdených informácií španielskej tlačovej agentúry Europa Press členstvo v ozbrojenom teroristickom zoskupení.Akhanli má už osobné skúsenosti s tureckými orgánmi činnými v trestnom konaní, a to i relatívne čerstvé. Keď v roku 2010 chcel navštíviť na smrť chorého otca, zadržali ho na letisku v Istanbule. Do rozhodnutiu súdu o prepustení na slobodu zostal vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z účasti na ozbrojenej lúpeži zmenárne v Istanbule z roku 1989. V roku 2011 ho turecká justícia spod tohto obvinenia oslobodila, tento verdikt bol však neskôr zrušený.Dogan Akhanli sa vo svojich prácach venuje aj prenasledovaniu Arménov v krajine polmesiaca. Po vojenskom puči z roku 1984 ho ako člena komunistickej TDKP zadržali, obdobie rokov 1985-1986 strávil vo vojenskej väznici v Istanbule.Nemecké bezpečnostné zdroje hodnotia spisovateľovo zadržanie v Španielsku ako ďalší krok Turecka namierený proti spolkovej republike.