Nemeckí experti navrhujú zrušiť subvencie výroby zelenej elektriny

Berlín 6. októbra (TASR) - Odborná komisia nemeckého protimonopolného úradu sa vyslovila za skončenie štátnej podpory výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v krajine. K znižovaniu subvencií na nulu by malo dochádzať pozvoľna.Experti v dnešnom stanovisku upozornili, že sa podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov nevyužíva na znižovanie škodlivých emisií, ale predovšetkým na presun kapacít do zahraničia.Súčasne rastie medziročne výška príspevku spotrebiteľov, ktorí sa podieľajú na podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Prirážka je pevnou súčasťou každej kilowatthodiny (kWh), ktorú spotrebujú. Výška prirážky sa určuje každý rok. Jej hodnota na rok 2018 by sa mala zverejniť ešte v októbri.