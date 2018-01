Nemeckí lídri strán sa zišli pred začiatkom sondážnych rozhovorov

Nemecká kancelárka a líderka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová prichádza na stretnutie so šéfom Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horstom Seehoferom a lídrom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martinom Schulzom počas rozhovorov o novej nemeckej vláde v Berlíne 3. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v stredu stretla s lídrami dvoch strán s cieľom pripraviť pôdu pre sondážne rozhovory o vytvorení koalície, ktoré by sa mali začať 7. januára. Informovala o tom agentúra AP.Predseda sociálnych demokratov (SPD) Martin Schulz uviedol, že stredajšie rokovania sa sústredia skôr na technické ako obsahové otázky.Kresťanskú demokratku Merkelovú a Schulza dopĺňa šéf Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer, ktorého strana požaduje nastolenie tvrdšej línie v súvislosti s imigráciou. CSU začne vo štvrtok každoročnom trojdňovom januárovom stretnutí diskutovať o svojich politických postojoch.Priebeh sondážnych rozhovorov ukáže, či bude možné pristúpiť k oficiálnym koaličným rozhovorom. Tie by podľa predpokladov pozorovateľov mohli trvať až do marca. V prípade úspešného zavŕšenia týchto rozhovorov by mohlo mať Nemecko novú spolkovú vládu koncom marca.Nemeckým stranám sa nedarí zostaviť novú vládu od parlamentných volieb konaných 24. septembra, čo je najdlhšie takého obdobie v povojnových dejinách Nemecka. Prvý pokus o vytvorenie tzv. jamajskej koalície bloku CDU/CSU, liberálov z FDP a zelených v novembri stroskotal.V prípade, že zlyhá aj druhý pokus o obnovenie súčasnej veľkej koalície CDU/CSU s SPD alebo aspoň o zaistenie podpory pre prípadnú menšinovú vládu, hrozia Nemecku predčasné voľby. Medzi oboma tábormi však podľa agentúry DPA stále pretrvávajú hlboké rozpory v zásadných otázkach, ako sú migračná politika, zdravotné poistenie či európska integrácia.