Nemeckí lodiari počítajú s rastúcim dopytom po plavbách trajektmi

Hamburg 16. júna (TASR) - Prevádzkovatelia trajektov počítajú v budúcnosti s rastúcim dopytom, preto začali investovať do nových lodí. Podľa analýzy Združenia lodnej dopravy a turistiky (VFF) v priebehu piatich rokov si plavbu na jednej z 200 liniek v Severnom, Baltickom, Írskom a Stredozemnom mori kúpilo zhruba 24 miliónov cestujúcich. Najžiadanejším cieľom boli Škandinávia (43 %), stredomorský región (30 %) a Veľká Británia a Írsko (23 %).Trajekty uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktoré často jazdia na dovolenky vlastným autom s množstvom batožiny a prípadne aj domácim miláčikom. Lodnú prepravu preto považujú za alternatívu k lietadlám alebo dlhej jazde autom. Hlavným kritériom je cena, no zvažujú aj dostupnosť prístavov, časy odchodov a vybavenie lodí.Lodiari po 10 rokoch plánujú väčšie investície do obnovenia flotily. V súčasnosti 30 členov VFF má vo výrobe alebo záväzne objednaných 25 lodí s hrubou nosnosťou milión ton, čo zodpovedá kapacite 35.600 cestujúcich a 66.000 nákladových jednotiek (TEU) pre osobné vozidlá a náklad. Firmy do týchto trajektov do roka 2021 investujú celkovo 2,6 miliardy eur. Okrem toho majú prevádzkovatelia opcie na osem ďalších lodí s hrubou nosnosťou 450.000 ton.Väčšina lodí sa postaví v Číne, keďže nemecké a európske lodenice už na celé roky nemajú žiadne voľné kapacity. Jedinou výnimkou je Flensburger Schiffbaugesellschaft, ktorá získala najväčší kontrakt - trajekt s hrubou nosnosťou 67.300 ton pre Irish Ferries, ktorý má od roka 2020 premávať medzi Veľkou Britániou a Írskom.VFF prvýkrát poveril inštitút Norstat vypracovaním reprezentatívneho prieskumu lodnej turistiky v Európe. V budúcnosti ho chce opakovať každé dva roky.