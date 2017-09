Nemeckí partneri sa v Košiciach oboznamujú s možnosťami investovania

Na snímke zľava riaditeľ košického letiska Michael Tmej, riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Robert Šimončič, minister hospodárstva SR Peter Žiga, Vladimír Slezák zo spoločnosti Siemens a generálny konzul SR v Stuttgarte Christoph Goeser počas diskusie na Slovensko-nemeckom podnikateľskom fóre VIA FORUM 2017 v Košiciach 25. septembra 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. septembra (TASR) - Nemecké a slovenské podnikateľské subjekty, bankové a finančné inštitúcie, vedecké, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a samosprávne orgány sa v Košiciach dnes a v utorok (26.9.) oboznamujú v rámci Slovensko-nemeckého podnikateľského fóra 2017 so zmenami vo východoslovenskej ekonomike za ostatný rok.Fórum má zároveň vytvárať platformu pre bilaterálne rokovania, rozšíriť existujúcu spoluprácu a nadviazať nové obchodné vzťahy.povedal Juraj Banský, podpredseda predstavenstva Východoslovenskej investičnej agentúry (VIA) a honorárny konzul SRN na Slovensku.Podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), Nemecko je od roku 1998 najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska a ročný obrat medzi krajinami je viac ako 27 miliárd eur.doplnil Žiga s tým, že na Slovensku je viac ako 500 nemeckých investorov.Ako povedal, investorom má zjednodušiť podnikanie nový zákon o investičnej pomoci, ktorý rezort hospodárstva pripravuje. Vláda by sa ním podľa Žigu mala zaoberať v októbri.vysvetlil Žiga.priblížil predseda predstavenstva VIA Peter Cacara s tým, že Slovensko je známe automobilovým priemyslom, preto by malo ísť o investorov z tejto oblasti.Súčasťou podujatia bola aj prezentácia druhého vydania Východoslovenského investičného sprievodcu 2017 (East Slovakia Investment Guide 2017 – ESIG).