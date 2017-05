Nemeckí policajti sa zamerali na futbalových chuligánov v Dortmunde

Futbaloví fanúšikovia Borussie Dortmund. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 9. mája (TASR) - Nemeckí policajti prehľadali dnes v Dortmunde pri razii namierenej proti futbalovým chuligánom štyri byty, zaistili laptopy, mobilné telefóny a obušky, ale aj poplašnú pištoľ, helmy a bejzbalové palice členov násilného zoskupenia 0231Riot. Informoval o tom Západonemecký rozhlas (WDR).Podľa slov krajinského ministra vnútra Ralfa Jägera je prioritou viac ako 50 členov tejto skupiny surové násilie, nie futbal. Viacerí z nich navštevujú školu bojových športov, navyše je 11 z nich registrovaných políciou v súvislosti s prejavmi násilia na futbalových podujatiach.Dnešná policajná akcia by mala prispieť k zámeru postaviť zoskupenie mimo zákon, ak na to bezpečnostné zložky zhromaždili dostatočné množstvo dôkazov, uviedol krajinský rezort vnútra.Experti scény však upozorňujú v tejto súvislosti na politický rozmer dnešnej akcie v období pred krajinskými voľbami, ako aj na fakt, žezo zoskupenia by ani prípadný zákaz nerozdelil, zostali by pokope, hoci aj pod iným názvom.