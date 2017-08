Nemeckí politici chcú presadiť elektromobilitu aj administratívne

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. augusta (TASR) - Poprední nemeckí politici začínajú vyvíjať sústredný tlak na automobilový priemysel, aby zrýchlil vývoj a výrobu vozidiel s elektrickým pohonom. Nedávno tému nastolil predseda sociálnych demokratov Martin Schulz. V päťbodovom pláne pre budúcnosť sektora navrhol, aby sa v Európe zaviedla záväzná kvóta na e-autá. Dodal, že by malo ísť o vozidlá za cenu, po ktorých bude dopyt.V piatok (11.8.) sa k Schulzovi pridala jeho stranícka kolegyňa spolková ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová. Uviedla, že najúspešnejšie priemyselné odvetvie Nemecka sa dostalo na rázcestie.Politici chcú vyvíjať tlak na predstaviteľov odvetvia, aby preventívne zabraňovali rôznym pochybným praktikám, ktoré poškodzujú renomé odvetvia vo svete. Sociálnym demokratom ide o pečiatku tovaru Made in Germany, ktorá je synonymom vysokého stupňa inovácie a kvality.Podľa Schulza sa automobilový priemysel v téme elektroauto musí výrazne zlepšiť. Uviedol, že americká firma Tesla bola pridlho na smiech. Takúto nafúkanosť si však nemecký automobilový priemysel už nemôže dovoliť. Minulý mesiac začala Tesla masovú výrobu elektroáut za všeobecne prístupnú cenu pre Američanov 35.000 USD (29.835,50 eura). V roku 2020 by ich ročná produkcia mala prekročiť hranicu jeden milión kusov.V Nemecku sa uskutoční konferencia nazvaná Diesel 2. Jej účastníci posúdia, ako sa splnili ciele akcie Diesel 1. Pred ďalším stretnutím ministerstvo hospodárstva a automobilky budú šesť mesiacov samostatne hľadať možnosti, ako by mohli výrobcovia vo vlastnej réžii technicky zlepšiť autá s dieselovým motorom. Malo by sa nájsť riešenie aj pre technické zlepšenie starších modelov týchto vozidiel určených pre majiteľov, ktorí si z finančných dôvodov nemôžu kúpiť nový dopravný prostriedok.Schulz uviedol, že sa musí zamedziť obchádzanie limitov na množstvo škodlivín vo výfukových plynoch vozidiel: