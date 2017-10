Nemeckí poslanci nezvolili kandidáta AfD za podpredsedu Bundestagu

Na snímke Albrecht Glaser, kandidát pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) na podpredsedu Spolkového snemu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. októbra (TASR) - Pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) zostáva, aspoň predbežne, bez podpredsedu Spolkového snemu (Bundestagu). Jej kandidáta na túto funkciu, bývalého kresťanského demokrata Albrechta Glasera, odmietla v utorok - v súlade s očakávaniami - veľká väčšina poslancov, a to vo všetkých troch kolách voľby.Politik, ktorý učinil v minulosti viaceré kontroverzne vnímané vyjadrenia, získal v nich najskôr 115, neskôr 123 a 114 hlasov. V treťom kole hlasovania sa proti nemu vyjadrilo stále ešte 545 zákonodarcov.AfD môže navrhnúť Glasera, považovaného za hlavného ideológa strany, do rovnakej funkcie teraz už iba so súhlasom ďalších politických strán. Podľa vlastného uváženia môže však za podpredsedu parlamentu navrhnúť aj iného kandidáta alebo dlhodobo ponechať miesto vo vedení zákonodarného zboru neobsadené.