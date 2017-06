Nemeckí poslanci schválili uzákonenie homosexuálnych manželstiev

Jeden z predajných artiklov v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. júna (TASR) - Poslanci dolnej komory nemeckého parlamentu schválili dnes uzákonenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Nemecká kancelárka Angela Merkelová hlasovala proti, informovala agentúra DPA.Na hlasovaní sa zúčastnilo 623 členov Bundestagu. Za návrh, známy pod označením, hlasovalo 393 poslancov a 226, vrátane kancelárky Merkelovej, bolo proti. Štyria zákonodarcovia sa zdržali hlasovania.Merkelovej kresťanskí demokrati (CDU) a ich bavorskí spojenci z CSU doteraz blokovali všetky snahy zaradiť takéto sobáše do nemeckých právnych predpisov.Kancelárka sa tento týždeň vyjadrila v tom zmysle, že poslanci by mohli o návrhu hlasovať na základe vlastného presvedčenia, a nie pokynov svojich strán, čím fakticky uľahčila cestu k jeho schváleniu.Problematika homosexuálnych manželstiev je horúcou témou pred septembrovými voľbami v Nemecku. Všetky hlavné strany takéto sobáše podporujú - okrem konzervatívnej CDU a CSU a nacionalistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD).Sociálni demokrati (SPD) si uzákonenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia kladú ako podmienku pre vstup do akejkoľvek budúcej koalície.