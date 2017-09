Nemeckí regionálni politici chcú s Merkelovou rokovať o znížení emisií

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes stretáva s predstaviteľmi regiónov, aby zvážili urýchlenie krokov na zníženie emisií. Z nedávneho škandálu automobilky Volkswagen, ktorá podvádzala pri emisných testoch, sa totiž stal jeden z bodov predvolebnej kampane v Nemecku.Dva roky po tom, ako sa Volkswagen (VW) priznal, že do dieselových modelov nainštaloval softvér, ktorý mu počas testov umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka, získala tzv. aféra dieselgate nový rozmer. Viaceré štáty, vrátane Nemecka, uvažujú o zákaze vjazdu dieselových vozidiel do miest a hľadajú spôsoby, ako znížiť úroveň znečistenia ovzdušia.Medzitým súd v Stuttgarte v júli rozhodol, že dieselové autá, ktoré nespĺňajú emisné normy, môžu mať v niektorých dňoch zakázaný vjazd do miest na juhu Nemecka. To pred parlamentnými voľbami 24. septembra zvyšuje vyhliadky, že aj ďalšie mestá sa budú usilovať o podobný verdikt.Zákaz dieselov tak vrhá tieň nielen na kľúčové odvetvie - automobilový priemysel, ktorý patrí k významným nemeckým exportérom, ale mohol by ohroziť veľké množstvo pracovných miest. Automobilový priemysel zamestnáva približne 828.000 ľudí, čo je zhruba 14 % celkovej pracovnej sily vo výrobnom sektore v Nemecku.Okrem toho, že sa zákaz vjazdu dieselov dotkne majiteľov týchto áut, prevádzkovateľov taxislužieb a firiem, ktoré majú vo svojom autoparku vozidlá s dieselovými motormi, môže tiež priniesť dopravný chaos.Miestne úrady sa domnievajú, že zákaz by si vynútil masívne štátne investície do verejnej dopravy, a tiež do nákladnej dopravy, kde by muselo dôjsť k výmene nákladných áut s dieselovými motormi za autá s alternatívnymi palivami.A práve preto zástupcovia lokálnych vlád pred dnešným stretnutím s kancelárkou Merkelovou vyzvali spolkovú vládu v Berlíne, aby pomohla financovať modernizáciu lokálnej hromadnej dopravy a pomohla aj lokálnym firmám pri výmene vozového parku.