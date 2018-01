Nemeckí rybári žiadajú zachovať pre lode z EÚ vstup do britských vôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 1. januára (TASR) - Blížiaci sa odchod Veľkej Británie z EÚ vyvoláva znepokojenie v združení nemeckých rybárskych firiem loviacich najmä v Severnom mori. Celých 100 % svojho ročného povoleného výlovu sleďov totiž realizujú vo výsostných vodách Spojeného kráľovstva.Pri najhoršej forme brexitu by nemecké lode nemohli loviť v britských vodách. Predseda nemeckého združenia morských rybárov Uwe Richter dodal, že výlov makrel v 200-míľovom britskom pásme dosahuje 50 % ročnej kvóty.Združenie žiada Európsku komisiu, aby sa rokovania o budúcej spolupráci medzi EÚ a Britániou neobmedzili len na dohodu o výmene tovarov a služieb. Zachovanie možnosti, aby lode členov EÚ mohli loviť v britských vodách, by malo byť pevnou súčasťou pobrexitovej hospodárskej spolupráce. Richter zdôraznil, že aj britský rybársky priemysel bude v budúcnosti potrebovať Európu ako svoj dôležitý odbytový trh.V nemeckom rybárskom združení sú tri firmy so sídlom v Bremerhavene, Cuxhavene a Sassnitzi. Spolu majú takmer 450 zamestnancov. Z nich 340 pôsobí na lodiach. Za rybami sa vydávajú na ôsmich lodiach aj ďaleko do svetových oceánov. Na pevnine v rybárskom priemysle našlo prácu veľa ľudí, ktorí spracúvajú slede a iné dary morí. Zanedbateľný nie je ani počet tých, ktorí sa starajú o rozvoz hotovej produkcie do obchodov. Tvrdý brexit by ohrozil ich pracovné miesta.