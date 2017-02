Nemeckí tajní nenašli jasné dôkazy o dezinformačnej kampani Ruska

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6 februára (TASR) - Nemecké tajné služby nenašli jednoznačné dôkazy o ruskej dezinformačnej kampani namierenej proti spolkovej vláde v Berlíne. Vyplýva to z informácií denníka Süddeutsche Zeitung, Severonemeckého a Západonemeckého rozhlasu, podľa ktorých je to výsledok takmer ročného skúmania zo strany Spolkovej spravodajskej služby (BND) a Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV).Úrad spolkovej kancelárky v Berlíne podľa rovnakých zdrojov nariadil, aby sa vecná podstata podozrení ďalej skúmala, pretože doterajšie poznatky nepredstavujú podľa vlády oslobodenie Moskvy spod podozrení. Predmetná správa konštatujeRuska voči Nemecku od roku 2014 a označuje spravodajstvo ruských médií a ich nemeckých mutácií ako RT Deutsch alebo Sputnik News zaZodpovedných za to vidia autori správy v kremeľskej prezidentskej administratíve, priznávajú však, že hranicu medzi prehnaným, respektíve nepravdivým spravodajstvom a cielenou dezinformáciou je ťažké stanoviť.V Nemecku jestvujú obavy, že by Rusko mohlo ovplyvniť volebné výsledky v Nemecku podobne ako údajne v USA, a to zverejneným ukoristených tajných dokumentov alebo podporou pravicovo populistických subjektov. Tajné služby krajiny sa preto už dohodli na úzkej spolupráci s kolegami z Francúzska i Holandska, teda dvoma krajinami, v ktorých sa takisto blížia voľby.