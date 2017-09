Nemeckí zelení odložili zjazd. Pre diskusiu v CDU/CSU

Cem Özdemir Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemeckí zelení sa rozhodli odložiť zjazd strany naplánovaný na 21. októbra, na ktorom sa malo rozhodnúť o možnom otvorení koaličných rokovaní so stranami únie CDU/CSU a liberálmi z FDP.Ako uviedol líder strany Cem Özdemir pre dnešné vydania denníkov Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten, súvisí to so zámerom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU) vysvetliť si ich aktuálne odlišnosti v postojoch až v októbri.zdôraznil Özdemir a dodal, že je to vzhľadom na výsledky nedeľňajších parlamentných volieb pochopiteľné. "My zelení to rešpektujeme a odkladáme náš zjazd," konštatoval.V CDU a CSU únie zosilneli v ostatných dňoch hlasy volajúce po zmenách na čele oboch subjektov, ale vypukla v nich aj diskusia o ich budúcom smerovaní.