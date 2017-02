Nemecko a Bill Gates chcú pomáhať Afrike, Bono varuje pred izoláciou

Šéf bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger, nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová and zakladateľ Microsoftu Bill Gates, 17. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 17. februára (TASR) - Nemecká vláda a americký multimiliardár Bill Gates chcú spoločne konať na čiernom kontinente, aby tam uľahčili prístup obyvateľstva k bankovým účtom a kreditom, čo by malo Afričanom pomôcť pri formovaní vlastnej existencie.V Mníchove o tom v rámci tamojšej bezpečnostnej konferencie hovorili nemecký minister pre rozvojovú pomoc Gerd Müller a spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates.Z vyhlásenia Müllerovho rezortu však nie je zrejmé, koľko finančných prostriedkov chcú obe strany investovať do projektu.Pomoc Afrike je súčasťou snahy spolkovej vlády o zníženie počtu utečencov smerujúcich do Európy vrátane Nemecka. Sociológovia sa domnievajú, že lepší prístup ku kreditom by mohol byť prostriedkom na oživenie ekonomiky v chudobných krajinách a na zvýšenie životnej úrovne tamojších obyvateľov.Nadácia Billa a Melindy Gatesových zaradila rozvojovú pomoc Afrike už skôr medzi svoje priority. Aj preto multimiliardár patrí medzi účastníkov tohtoročnej bezpečnostnej konferencie v bavorskej metropole.Frontman írskej skupiny U2 Bono dnes na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii v Mníchove varoval západný svet pred nepredvídateľnými dôsledkami rastúceho protekcionizmu a pred izoláciou Afriky.vyhlásil a dodal:Podľa Bonovho názoru sa veľké štáty správajú ako ostrovy v čase, keď je naša spoločná bezpečnosť ohrozená troma extrémami - extrémnou ideológiou, extrémnou chudobou a extrémnou klímou.Spevák, ktorého na konferenciu pozvali ako spoluzakladateľa lobistickej organizácie One venujúcej sa boju proti chudobe a chorobám, upozornil, že sloboda ľudí nie je už samozrejmosťou ani v západnom svete. Na to, aby sa zaistila, treba lepšie a trvalejšie pomáhať v Afrike, a to vrátane boja proti korupcii, zlepšenia situácie v školstve, vo sfére pracovných príležitostí a účasti občanov na verejnom živote.