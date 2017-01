Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecko a Čína sa dohodli na posilnení hospodárskej spolupráce a podpore globálneho obchodu, a to urýchlením schválených investícií po nástupe nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu.Čínsky premiér Li Kche-čchiang a nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes spolu telefonovali a diskutovali o opatreniach na stabilizáciu globálneho obchodu. Obaja politici podporili voľný obchod a stabilný svetový obchodný systém, povedal hovorca nemeckej kancelárky Steffen Seibert.Americký prezident Trump ešte počas kampane opakovane kritizoval Čínu a tvrdil, že prístup Pekingu k ekonomike je často v rozpore so záujmami amerických firiem.Čínsky prezident Si Ťin-pching zase na nedávnom Svetovom obchodnom fóre v Davose varoval pred novou obchodnou vojnou.Čínska agentúra Sinchua dnes uviedla, že premiér Li Kche-čchiang počas telefonátu s kancelárkou Merkelovou vyjadril znepokojenie nad, ktorým čelia globálna politika a ekonomika.Podľa Seiberta sa obaja politici sa zhodli na tom, že rokovania o európsko-čínskej investičnej zmluve by sa mali uskutočniť čo najskôr.Nemecko tento rok predsedá skupine G20 a Berlín má v úmysle propagovať výhody globalizácie.Premiér Li zároveň prijal pozvanie na návštevu Nemecka, dodal Seibert, podľa ktorého hlavnými témami jeho stretnutia s kancelárkou Merkelovou budú ekonomické a obchodné záležitosti.