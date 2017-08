Nemecko a Egypt uzavreli dohodu o spomalení migrácie

Ilustračná snímka Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. augusta (TASR) - Nemecko a Egypt dnes uzavreli dohodu zameranú na spomalenie migrácie do Európy. Ako napísala agentúra AP, ide o súčasť širšej snahy Nemecka spolupracovať s rôznymi krajinami v boji s nekontrolovanou migráciou.Nová dohoda počíta s tým, že Nemecko poskytne Egyptu viac prostriedkov na prevádzkovanie programov zameraných na hľadanie práce a posilní granty podporujúce štúdium Egypťanov v Nemecku, objasnil hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.Berlín ďalej Káhire pomôže skvalitniť zariadenia pre sýrskych utečencov a ďalších vysídlených ľudí z rôznych končín Afriky a Blízkeho východu nachádzajúcich sa v Egypte.Obe krajiny sa tiež dohodli na užšej spolupráci v boji proti pašerákom ľudí, ktorí ich protizákonne prevádzajú cez Stredozemné more do Európy.Medzinárodná organizácia pre Migráciu (IOM) odhaduje, že od začiatku tohto kalendárneho roka prišlo do Európy okolo 121.000 migrantov.