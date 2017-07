Nemecko a Švédsko protestujú proti zadržiavaniu aktivistov v Turecku

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. júla (TASR) - Nemecko a Švédsko vyjadrili dnes spoločný protest proti zadržiavaniu dvoch ľudskoprávnych aktivistov v Turecku a požiadavku, aby bolo týmto mužom vysvetlené, z čoho presne sú podozriví. Novinárov v Berlíne o tom informoval hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer, podľa ktorého vlády Nemecka a Švédska nerozumejú dôvodom, pre ktoré boli aktivisti zadržaní.Nemec Peter Steudtner a švédsky občan Ali Gharavi skončili vo vyšetrovacej väzbe po zásahu z 5. júla, ktorého terčom bol istanbulský hotel, kde sa mali títo cudzinci zúčastňovať na seminári o digitálnej bezpečnosti. Turecké orgány uvalili väzbu aj na ďalších štyroch aktivistov vrátane riaditeľky tureckej pobočky organizácie Amnesty International Idil Eserovej, a to pre podozrenie z podpory nešpecifikovanej ozbrojenej teroristickej skupiny.Podľa nemeckého rezortu diplomacie je Steudtner informačno-technologický špecialista, ktorý nehovorí po turecky a v Turecku doteraz nikdy nebol.pýta sa hovorca ministerstva, ktorý zároveň skritizoval turecké médiá za to, že zverejnili výňatky z výsluchu tohto nemeckého občana.Najnovší prípad opäť zhoršil už aj tak napäté vzťahy medzi Nemeckom a Tureckom. Berlín v súvislosti so zadržaním Steudtnera minulý týždeň varoval nemeckých občanov pred cestovaním do Turecka a spochybnil ďalšie ručenie za investície v tejto krajine.