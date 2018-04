Nemecko chce v tomto a budúcom roku prijať viac ako 10 000 utečencov

Horst Seehofer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecko chce v nasledujúcich dvoch rokoch prijať 10.200 utečencov. Do spolkovej republiky by ich malo v tomto roku zamieriť 4600 a v nadchádzajúcom ďalších 5600.Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera v Berlíne.Podľa jeho slov bude toto presídlenie utečencov zarátané do rozmedzia 160.000-220.000 osôb ročne, ktoré prijme Nemecko v súlade s koaličnou dohodou.Nemecké médiá s odvolaním sa na eurokomisára Dimitrisa Avramopulosa informujú, že by malo ísť o utečencov z Blízkeho východu a severnej Afriky.