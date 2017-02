Nemecko dá viac peňazí azylantom, ktorí sa dobrovoľne vrátia domov

Nemecké zariadenie pre utečencov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 1. februára (TASR) - Nemecká vláda bude v rámci špeciálneho programu pomoci dávať od dneška vyšší jednorazový príspevok utečencom, ktorí sa namiesto snaženia o azyl rozhodnú dobrovoľne vrátiť do svojej vlasti. Oznámilo to v utorok nemecké ministerstvo vnútra.Prebiehajúci program pomoci vláda zvýšila o ďalších celkovo 40 miliónov eur. Akýkoľvek žiadateľ o azyl starší než 12 rokov, ktorý v priebehu schvaľovacieho procesu svoju žiadosť stiahne, vďaka nemu teraz dostane od štátu 1200 eur. Neúspešný žiadateľ, ktorý sa voči zamietnutiu neodvolá, dostane po novom 800 eur.Cieľom programu je povzbudiť ľudí, ktorí už v Nemecku o azyl požiadali, aby sa dobrovoľne vrátili do svojej domoviny, a to ešte pred skončením azylového procesu.povedal nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Ďalej spresnil, že z programu sú vylúčené viaceré krajiny aj celé regióny, ako napríklad západný Balkán, aby sa predišlo jeho zneužívaniu.Do Nemecka prišlo v roku 2015 - na vrchole utečeneckej krízy v Európe - dovedna 890.000 migrantov, čo vyvolalo v tamojšej verejnosti rozsiahle obavy o vnútornú bezpečnosť krajiny, ako aj o začlenenie týchto ľudí do spoločnosti. Vlani do krajiny dorazilo už len 280.000 migrantov. Ich prílev však celkovo spôsobil výrazný nárast v popularite krajne pravicovej euroskeptickej a protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).