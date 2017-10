Nemecko deportovalo do Afganistanu ďalších žiadateľov o azyl

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 25. októbra (TASR) - Na letisku v afganskej metropole Kábul pristálo v stredu lietadlo s nezisteným počtom afganských utečencov, ktorým v Nemecku odmietli udeliť politický azyl. Informovala o tom agentúra DPA.Lietadlo s neúspešnými žiadateľmi o azyl vzlietlo z medzinárodného letiska Lipsko/Halle a pristálo v Kábule o 6.45 h miestneho času (4.15 h SELČ). Od decembra 2016 ide o v poradí siedmu skupinu afganských žiadateľov o azyl, ktorých z Nemecka deportovali. Prvých šesť lietadiel dopravilo späť do Afganistanu celkovo 114 afganských občanov.Kritici deportácií tvrdia, že Nemecko by afganských žiadateľov o azyl nemalo posielať späť do vlasti, pretože bezpečnostná situácia v Afganistane je nestabilná a militantné hnutie Taliban často podniká útoky aj na civilné ciele. Za posledný týždeň zahynulo len v Kábule pri rozličných útokoch 74 ľudí.