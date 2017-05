Nemecko-francúzske rokovania pokračovali na úrovni šéfov diplomacie

Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. mája (TASR) - Francúzsko a Nemecko nie sú Európa, ale bez nich sa starý kontinent nepohne vpred, vyhlásil dnes v Berlíne šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel na tlačovej konferencii na záver prvej návštevy svojho nového francúzskeho rezortného kolegu Jeana-Yvesa Le Driana v Nemecku.Podľa slov nemeckého ministra zahraničných vecí sa voľbou nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona otvorilopre obnovu Európy, ktoré by sa malo využiť.Európska únia je v ťažkej situácii, na jej rozvoj sú potrebné nové iniciatívy, okrem iného v oblasti zachovania pracovných príležitostí a v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, ale aj v sfére ochrany vonkajších hraníc Únie, vyplynulo zo slov Sigmara Gabriela, podľa ktorého budú obe krajiny aj v budúcnosti úzko spolupracovať na týchto zámeroch.v bilaterálnych vzťahoch i európskej integrácii, hovoril aj šéf francúzskej diplomacie.Nový francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová už 16. mája v Berlíne deklarovali, že obe krajiny chcú poskytnúť spoločne nové impulzy Európskej únii. Pri tejto príležitosti avizovali tzv. cestovnú mapu projektov v Únii i eurozóne, ktoré by obe krajiny chceli spoločne podporiť.V júli, po francúzskych a pred nemeckými parlamentnými voľbami, by sa preto malo uskutočniť spoločné zasadnutie vládnych kabinetov oboch krajín.povedala na spoločnej tlačovej konferencii Merkelová.odznelo minulý týždeň v Berlíne.