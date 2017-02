Nemecko musí do modernizácie rozvodnej siete vložiť 50 miliárd eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Essen 4. februára (TASR) - V Nemecku sa plánuje vybudovať alebo modernizovať 13.000 kilometrov elektrických rozvodných sietí. Náklady na splnenie zámeru do roku 2030 dosiahnu asi 50 miliárd eur. Údaje uviedli štyria prevádzkovatelia rozvodných sietí Amprion, 50 Hertz, Tennet a TransnetBW.Posilnenie výkonnosti sietí je spojené so zásadnou zmenou energetickej politiky Nemecka, ktorá sa už preorientúva z orientácie na jadro a fosílne palivá po novom na veterné a slnečné elektrárne.Na zabezpečenie prenosu elektrickej energie z veterných parkov v príbrežných vodách Severného a Baltského mora do južných spolkových krajín sa budú musieť vybudovať aj nové vedenia v dĺžke asi 3800 kilometrov.V sume nie sú započítané náklady na napojenie veterných parkov v mori na rozvodnú sieť na pevnine. Bude sa musieť zvyšovať aj výkonnosť lokálnych rozvodných sietí, na ktoré budú napojené miestne slnečné elektrárne, veterné parky a energetické biokapacity. Tieto náklady by mali dosiahnuť dvojmiestne číslo v miliardách eur.