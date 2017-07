Nemecko neodporúča svojim občanom cestovať do Turecka

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. júla (TASR) - Nemecká vláda varovala dnes svojich občanov pred cestovaním do Turecka, pretože im tam hrozí zatknutie. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v Berlíne to uviedol nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel.Nemecko podľa Gabriela prehodnotilo cestovné odporúčanie pre svojich občanov v reakcii na zatknutie niekoľkých ľudskoprávnych aktivistov v Turecku, vrátane nemeckého občana Petera Steudtnera.Šéf nemeckej diplomacie prerušil v dôsledku tohto sporu svoju letnú dovolenku a dnes sa vrátil do Berlína.Ako Gabriel povedal pred novinármi, Steudtner "nebol odborníkom na Turecko - nikdy o Turecku nepísal, nemal kontakty s politickými inštitúciami... nikdy nevystupoval ako kritik". Na základe tejto skutočnosti môže podľa ministra postihnúť podobný osud ktoréhokoľvek nemeckého občana v Turecku.Gabriel dodal, že celú záležitosť bude riešiť s kancelárkou Angelou Merkelovou a zástupcami Európskej únie. Spoločne rozhodnú o ďalších diplomatických a ekonomických sankciách voči Turecku.Minister zároveň vyjadril pochybnosti, či môže nemecká vláda bez prítomnosti "právnej istoty" naďalej ručiť za investície nemeckých podnikov v Turecku. Berlín podľa neho musí zvážiť, ako naloží so zárukami pre export.Nemecký minister spravodlivosti Heiko Maas vyzval dnes na podniknutie prísnejších diplomatických opatrení voči Turecku. Stalo sa tak deň po tom, ako si Berlín predvolal tureckého veľvyslanca v Nemecku v súvislosti s nemeckým ľudskoprávnym aktivistom Steudtnerom, ktorého spolu s ďalšími zatkli v Istanbule.V tejto kauze by sa podľa Maasa nemali "vylúčiť žiadne nátlakové prostriedky". Ako však povedal pre agentúru DPA, Nemecko skôr, než pristúpi ku konkrétnemu kroku, musí celý postup prekonzultovať s Európskou úniou.Istanbulský súd v utorok rozhodol, že šesť ľudskoprávnych aktivistov vrátane šéfky tureckej pobočky Amnesty International (AI) bude vo vyšetrovacej väzbe až do procesu. Idil Eserovú a päť ďalších osôb vrátane dvoch zahraničných lektorov zo Švédska a Nemecka a ich tureckých kolegov obvinili z podpory bližšie nešpecifikovanej teroristickej organizácie.Aktivistov zadržali 5. júla, keď sa zúčastňovali na konferencii o digitálnej bezpečnosti na ostrove Büyükada ležiacom neďaleko Istanbulu. Stalo sa tak mesiac po tom, ako polícia zatkla Tanera Kiliča, predsedu správnej rady