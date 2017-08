Nemecko obnoví vracanie migrantov späť do Grécka

Na archívnej snímke deportácia Afgancov z Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. augusta (TASR) - Nemecko je pripravené posielať žiadateľov o azyl späť do Grécka, hoci sú tamojšie prijímacie strediská preplnené a spracovávanie príslušných dokumentov viazne. Nemecko predtým pozastavilo takéto vracanie na základe nariadenia svojho ústavného súdu z roku 2011.Migrantov však môže posielať späť na základe tzv. dublinských pravidiel EÚ.Táto smernica hovorí, že žiadosť o azyl by sa mala spracovať v krajine, v ktorej migrant po prvý raz vkročil na pôdu Európskej únie. Grécky minister pre migráciu Ioannis Muzalas vyhlásil, že jeho krajina súhlasila s prijatím určitého počtu žiadateľov o azyl ako gestom dobrej vôle, keďže niektoré štáty EÚ vyvíjali na Atény nátlak.Nemecké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré dnes citovala spravodajská stanica BBC, pripomenulo, že už pred koncom júla požiadalo Grécko, aby prijalo späť 392 žiadateľov o azyl. Podľa Berlína sa však tieto presuny budú týkať iba migrantov, ktorí dorazili do Nemecka od polovice marca tohto roku.Nemecko v rokoch 2015 a 2016 prijalo vyše 800.000 migrantov a utečencov, z ktorých mnohí utekali pred vojnou a prenasledovaním z Afganistanu, Iraku a Sýrie. V tom čase sa Grécko, zápasiace s ekonomickou krízou, sťažovalo, že nezvláda nápor migrantov prúdiacich do krajiny na člnoch z Turecka.