Nemecko plánuje vracať Grécku niektorých žiadateľov o azyl, píše tlač

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecká vláda plánuje opäť posielať späť do Grécka niektorých žiadateľov o azyl, informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle.Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere požiadal Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF), aby od 15. marca nebránil deportáciám do Grécka, a to v snahe obnoviť "dublinský systém", ktorý predpokladá, že žiadosť o azyl posudzuje vždy členská krajina EÚ, na ktorej územie migranti vstúpili najprv.Deportácie by sa však týkali len tých utečencov, ktorí prídu do Nemecka po 15. marci. Naby sa deportácie nevzťahovali.Organizácie pomáhajúce utečencom však vyjadrili nad plánom nemeckej vlády zdesenie. Podľa nich sú utečenecké tábory v Grécku preplnené a panuje v nich humanitárna kríza.Predchádzajúcich šesť rokov členské štáty Európskej únie neposielali do Grécka utečencov, ktorí sa práve tam dostali po prvý raz na územie EÚ.