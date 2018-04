Nemecko potrebuje viac zahraničných pracovníkov, aby si udržalo rast

Budova nemeckého parlamentu v Berlíne. /span> Foto: FOTO TASR /AP

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecko bude potrebovať viac zahraničných pracovníkov, aby si udržalo hospodársky rast a prosperitu. Tvrdí to najnovšia štúdia renomovaného ekonomického inštitútu IW.Zväčšovanie nemeckého trhu práce v uplynulých rokoch by pravdepodobné nebolo možné bez imigrácie, konštatuje správa IW.Počet cudzincov zamestnaných v Nemecku sa zvýšil o 1,3 milióna ľudí v období medzi júnom 2012 a júnom 2017. Na porovnanie, počet domácich, nemeckých zamestnancov v rovnakom období stúpol o 1,6 milióna.Prevažná väčšina nových zahraničných zamestnancov v Nemecku pochádza z krajín Európskej únie (EÚ), uviedol IW. Zvyšných 386.000 prišlo zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.Inštitút zároveň varoval, že miera nezamestnanosti medzi Nemcami sa v najbližších rokoch môže zvýšiť, keďže krajina potrebuje kvalifikovaných odborníkov, ktorých nemá na domcom trhu práce dostatok.V štúdii sa tiež uvádza, že Nemecko bude pravdepodobne čoraz viac závislé odpracovnej sily z krajín mimo EÚ, keďže aj členské štáty bloku zápasia so starnutím populácie a jej vplyvom na trh práce.