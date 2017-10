Nemecko predĺži hraničné kontroly o ďalších šesť mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecká vláda rozhodla o predĺžení kontrol na vnútroschengenských hraniciach krajiny o ďalších šesť mesiacov. Podľa agentúry DPA to dnes oznámilo ministerstvo vnútra v Berlíne s tým, že pokračujúce kontroly sa budú týkať len osôb, ktoré prechádzajú cez nemecko-rakúsku hranicu alebo využívajú lety z Grécka do Nemecka.Platnosť tohto mimoriadneho opatrenia na základe Schengenskej dohody by sa v prípade nepredĺženia skončila 11. novembra.Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere rozhodnutie vlády zdôvodnil "pretrvávajúcimi nedostatkami pri ochrane vonkajších hraníc EÚ a značnou mierou ilegálnej migrácie v schengenskom priestore". Poukázal pritom na sériu teroristických útokov v Nemecku a iných európskych krajinách.De Maiziere ubezpečil, že Nemecko predlžuje hraničné kontroly po dohode s dotknutými štátmi a informovaní príslušných grémií EÚ.dodal minister.Zavedením kontrol na hranici s Rakúskom reagovalo Nemecko na masový prílev migrantov z roku 2015. Podobné opatrenie vtedy prijali aj Rakúsko, Dánsko, Švédsko či Nórsko. De Maiziere už začiatkom roka 2016 vyjadril záujem predĺžiť hraničné kontroly na neurčito, Európska komisia však vyzvala krajiny schengenskej zóny voľného pohybu, aby do konca roka 2017 takéto opatrenia zrušili.