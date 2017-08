Nemecko preskúma minulosť ústredných štátnych orgánov

Na archívnej fotografii, jeden z najznámejších spolkových kancelárov Nemecka Helmut Kohl Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecká spolková vláda nechá preskúmať minulosť úradu kancelára a iných ústredných orgánov štátnej správy, a to ich vývoj od obdobia nacizmu až po povojnové časy.Štátna ministerka pre kultúru Monika Grüttersová avizovala pre tento výskumný program uvoľnenie štyroch miliónov eur do roku 2020.Nezávislá komisia expertov navrhla v tejto súvislosti celkove desať projektov.Tak napríklad univerzita z Kasselu sa bude - pod titulom Nové elity-etablovaný personál - venovať skúmaniu podielu ľudí robiacich kariéru už za vlády Adolfa Hitlera na novom začiatku krajiny po roku 1945.Na históriu Úradu spolkového kancelára sa vzhľadom na jeho medzirezortný charakter sústredia dva z projektov, a to Inštitútu pre moderné dejiny z Mníchova v spolupráci s centrom pre ich výskum v meste Postupim a univerzity zo Siegenu.Celkom nové prístupy a perspektívy by podľa Grüttersovej mal otvoriť výskumu fakt, že vôbec po prvý raz sa podpory dočkajú aj práce presahujúce rámec jednotlivých inštitúcií, ktoré sa neorientujú podľa rastra úradov.