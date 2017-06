Nemecko pripravilo program obnovy pre západný Balkán

Nemecký spolkový vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 6. júna (TASR) - Nemecko pripravilo osobitný program ekonomickej obnovy pre západný Balkán. Mal by byť akousi kompenzáciou pre balkánske štáty, ktoré čakajú na vstup do EÚ, uviedla dnes srbská spravodajská agentúra Tanjug.Srbské médiá, odvolávajúc sa na nemenované diplomatické zdroje, tvrdia, že Berlín má pripravený mechanizmus "Berlín plus", ktorý by mal počas nasledujúcich rokov pozdvihnúť ekonomiky balkánskeho regiónu.O pláne má čoskoro rokovať Rada Európy v Bruseli. Po jeho schválení bude založený osobitný finančný fond pre balkánske štáty. Suma, ktorá má byť na tento účel vyčlenená, zatiaľ nie je známa, uviedol dnes srbský denník Večernje novosti.Jedným z cieľov plánu je, aby sa na západnom Balkáne vybudovala dopravná infraštruktúra - najmä diaľnice, ktoré by prepojili Srbsko s Bosnou a Hercegovinou a Srbsko s Albánskom cez Kosovo.Európska únia by tiež mohla týmto spôsobom získať technicky kvalifikovaných pracovníkov a technologicky pripravený región, ktorý by sa priblížil vyspelejším európskym partnerom.Aj týmto spôsobom by sa preklenulo obdobie neistoty počas ďalších niekoľkých rokov. Európska únia totiž v blízkej budúcnosti neplánuje ďalšie rozširovanie a prostredníctvom mechanizmu "Berlín plus" by sa mohlo znížiť napätie v tomto nepokojnom regióne.