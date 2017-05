Nemecko: Prístup k fondom by mal byť spojený s normami právneho štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. mája (TASR) - Európska únia by mala mať možnosť obmedziť prístup jednotlivých členských krajín k peniazom z jej fondov v prípadoch, keď tieto krajiny nedodržiavajú normy právneho štátu. Zavedenie takéhoto kritéria pri čerpaní prostriedkov z tzv. eurofondov navrhuje nemecká spolková vláda.Podľa dokumentu nemeckého ministerstva hospodárstva, o ktorom dnes informovala tlačová agentúra DPA, by sa malo zvážiť uplatňovanie navrhovanej zmeny od roku 2020. V súčasnosti by mohli byť takýmto opatrením postihnuté krajiny ako Maďarsko alebo Poľsko, keďže vo veľkej miere využívajú eurofondy, ale podľa názoru Európskej komisie porušujú princípy právneho štátu, upozorňuje DPA.V Európskej komisii a Európskom parlamente sa už dlhšie debatuje o naviazaní pomoci pre hospodársky slabšie regióny EÚ nielen na dodržiavanie základných princípov právneho štátu, ale aj integráciu utečencov.V uvedenom dokumente nemeckej vlády sa zdôrazňuje, že v budúcnosti by mali byť podporované aj tie regióny, ktoré mimoriadnym spôsobom čelia výzvam, ako je integrácia utečencov či zvládanie demografickej zmeny. Štrukturálne fondy EÚ majú byť navyše výraznejšie využívané ako nástroj na presadzovanie potrebných reforiem.