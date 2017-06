Nemecko s Rakúskom skritizovali najnovšie sankcie USA voči Rusku

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecko dnes spoločne s Rakúskom vyjadrilo ostrý nesúhlas s najnovšími sankciami voči Rusku, ktoré v stredu odsúhlasil americký Senát. Obe krajiny sa domnievajú, že sankcie môžu mať negatívny dosah na európske podniky zapojené do dodávok ruského zemného plynu do Európy, informovala agentúra AP.uviedli dnes v spoločnom vyhlásení rakúsky spolkový kancelár Christian Kern a nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel.Obaja politici obvinili USA zo snahy pomáhať americkým dodávateľom zemného plynu na úkor ich európskych konkurentov. Zároveň naliehali, aby Spojené štáty prestali spájať situáciu na Ukrajine s tým, kto môže dodávať plyn do Európy.dodali Kern s Gabrielom.Nový súbor sankcií voči Rusku schválila v stredu horná komora amerického Kongresu. Ďalekosiahle sankčné opatrenia majú potrestať Rusko za jeho zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ale aj agresiu v Sýrii a na Ukrajine. Namierené sú proti kľúčovým sektorom ruskej ekonomiky a jednotlivcom spájaným s kyberútokmi.Nové protiruské opatrenia boli pripojené k návrhu zákona o sprísnení sankcií voči Iránu, o ktorom Senát momentálne rokuje a ktorý má takisto podporu v radoch republikánov i demokratov. Po schválení častí týkajúcich sa Iránu postúpia celý návrh zákona Snemovni reprezentantov.Spojenie postihov voči Rusku a Iránu môže predstavovať problém pre Trumpovu vládu, ak by sa pokúsila rozhodnutie Kongresu zvrátiť, keďže protiiránske opatrenia podporuje. Návrh má však v oboch komorách Kongresu údajne dostatočnú podporu aj na prelomenie prípadného prezidentského veta.