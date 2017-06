Nemecko sa rozhodlo dočasne zastaviť deportácie do Afganistanu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. júna (TASR) - Nemecko sa dnes rozhodlo dočasne zastaviť deportácie neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu, a to po stredajšom krvavom bombovom útoku v Kábule, ktorý si vyžiadal najmenej 90 mŕtvych. Informovali o tom nemeckí predstavitelia.Nemecká kancelárka Angela Merkelová a lídri 16 nemeckých spolkových krajín sa dohodli na tomto dočasnom kroku na zasadnutí v Berlíne.Rozhodnutie nasleduje po tom, ako lídri nemeckých politických strán vyzvali, aby sa deportácie zastavili aspoň dočasne. Poukázali pritom na stredajší útok na opevnenú, prísne stráženú diplomatickú štvrť v Kábule, kde utrpelo zranenia približne ďalších 460 ľudí.Kancelárka Merkelová pritom dnes už skôr oznámila, že deportácie neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu budú pokračovať napriek bezpečnostným obavám po stredajšom ničivom bombovom útoku v afganskej metropole. Tamojšie nemecké veľvyslanectvo bolo tiež pri výbuchu vážne poškodené.Bombový útok v Kábule teda opäť poslúžil v Nemecku na otvorenie debaty o plánoch vlády vystupňovať deportácie. Tieto plány vznikli po sérii teroristických útokov v krajine a vlne prípadov sexuálneho zneužitia a lúpeží žien počas novoročných osláv v roku 2016 v Kolíne nad Rýnom.V minulosti väčšina Afgancov, ktorých žiadosť o azyl úrady zamietli, mohla zostať v Nemecku - dôvodom boli bezpečnostné hrozby v ich krajine. Avšak Berlín vlani označil niektoré časti Afganistanu za bezpečné na návrat.Politickí lídri zo stredoľavej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ultraľavicovej strany Ľavica (Die Linke) a ochranársky zameraných Zelených však vyzývali aspoň na dočasné zastavenie deportácií do Afganistanu.vyhlásil dnes šéf SPD Martin Schultz, ktorý stojí v čele kampane strany pred septembrovými parlamentnými voľbami.