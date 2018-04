Nemecko sa usiluje o jednotu s Francúzskom ohľadom reforiem EÚ

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecko a Francúzsko úzko spolupracujú na plánoch rozsiahlych reforiem Európskej únie. Uviedol to v pondelok úrad nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej po skeptických vyjadreniach lídrov jej vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).konštatoval Merkelovej hovorca Steffen Seibert.Agentúra DPA pripomína, že francúzsky prezident Emmanuel Macron a Merkelová prisľúbili zostaveniepre reformovanie EÚ včas do júnového summitu.Merkelová by sa mala s Macronom, ktorý najhlasnejšie volá po reformách Únie, stretnúť vo štvrtok v Berlíne, aby ďalej diskutovali o zmenách. Obaja lídri maliuviedol Seibert.Vyhlásenie Merkelovej úradu prišlo po tom, ako popredný predstaviteľ CDU Ralph Brinkhaus vyjadril minulý týždeň pochybnosti o tom, že by bolo možné dosiahnuťdo konca júna.Navyše nemecký minister financií Olaf Scholz cez víkend novinárom povedal, že "nie všetky (Macronove) návrhy sa musia implementovať".uviedol v nedeľu Scholz, ktorý je z koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.Francúzsky prezident Macron sa usiluje napríklad o spoločný rozpočet eurozóny či väčšiu daňovú harmonizáciu v rámci EÚ, pripomína agentúra DPA.