Nemecko schválilo vývoz zbraní do Turecka za 25 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecká vláda schválila od začiatku tohto roka vývoz zbraní do Turecka v hodnote najmenej 25 miliónov eur. Vyplýva to z dokumentu nemeckého ministerstva hospodárstva, ktoré dostala k dispozícii agentúra DPA.Deväťdesiatdeväť dodávok zbraní v hodnote najmenej 25,36 milióna eur schválila nemecká vláda od januára do augusta, uvádza sa v odpovedi ministerstva na žiadosť na základe slobodného prístupu k informáciám od opozičnej Strany zelených.V dokumente sa nenachádzajú údaje o hodnote dvoch z 99 transakcií, čo znamená, že cena dodávok je pravdepodobne vyššia.uviedol Özcan Mutlu, poslanec za Stranu zelených, ktorý žiadosť predložil.Objem dodávok zbraní je významne nižší než za to isté obdobie v minulom roku, keď bolo schválených 158 dodávok za 69,3 milióna eur, píše sa v dokumente.Po vlaňajšom neúspešnom puči v Turecku zatkli mnoho nemeckých občanov, čím sa už napäté vzťahy medzi oboma krajinami ešte zhoršili.dodal Mutlu.