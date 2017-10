Nemecko si 3. októbra štátnym sviatkom pripomína deň svojej jednoty

Berlínsky múr, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. októbra (TASR) - Deň nemeckej jednoty je štátnym sviatkom znovuzjednotenia Nemecka. Pripomína sa od roku 1991 každoročne 3. októbra.K rozdeleniu bývalého Nemecka došlo po skončení druhej svetovej vojny (1939-45). V jeho západných okupačných zónach, ktoré okupovali USA, Británia a Francúzsko, vyhlásili 7. septembra 1949 Nemeckú spolkovú republiku (NSR). O mesiac neskôr, 7. októbra 1949, vo východnej zóne okupovanej vtedajším ZSSR, vyhlásili Nemeckú demokratickú republiku (NDR).Symbolom rozdelenia krajiny sa stal múr, ktorý v rozdelenom Berlíne vyrástol v auguste 1961.K zjednoteniu NSR a NDR došlo po roku 1989 pod vplyvom vývoja v bývalom Sovietskom zväze. Nástup proreformného Michaila Gorbačova k moci v roku 1985 a ním podporovaná glasnosť a perestrojka spôsobili, že v NDR došlo k pádu komunistického režimu a k zbúraniu Berlínskeho múru.Masový útek občanov NDR do NSR sa začal v júli 1989. Od júla do decembra 1989 utieklo asi 380.000 ľudí. Útek cez Maďarsko, Poľsko a bývalé Československo bol neskôr legalizovaný.Na oslavách 40. výročia založenia NDR 7. októbra 1989 sa sformovalo masové protestné hnutie ľudu proti monopolu Jednotnej socialistickej strany Nemecka (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Pod vplyvom protestov odstúpila vláda NDR, z funkcie odvolali generálneho tajomníka SED Ericha Honeckera a 9. novembra 1989 začali zo strany NDR búrať Berlínsky múr a otvorili sa hraničné priechody do NSR.Na vznesenú požiadavku zjednotenia oboch nemeckých krajín prišla odozva - prvé kolo rozhovorov sa konalo v Bonne 5. mája 1990. Zúčastnili sa ho zástupcovia oboch nemeckých štátov a predstavitelia štyroch víťazných mocností (Francúzska, Británie, USA a ZSSR). Dokument k suspendovaniu pôsobnosti štyroch mocností na území Nemecka podpísali v New Yorku 2. októbra 1990.Znovuzjednotenie Nemecka oficiálne nastalo 3. októbra 1990. V tento deň sa novými nemeckými spolkovými krajinami stali Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Durínsko. Prvé celonemecké voľby do Spolkového snemu sa konali 2. decembra 1990.