Nemecko si zvolí nového prezidenta, favoritom je Steinmeier

Berlín 12. februára (TASR) - Favoritom dnešných prezidentských volieb v Nemecku, kde hlavu štátu volí na päťročné funkčné obdobie tzv. Spolkové zhromaždenie (Bundesversammlung), je rešpektovaný sociálny demokrat Frank-Walter Steinmeier, ktorý bol až do minulého mesiaca ministrom zahraničných vecí.Nová hlava štátu vystrieda vo funkcii 77-ročného Joachima Gaucka, bývalého pastora a východonemeckého prodemokratického aktivistu, ktorý vlani oznámil, že sa vzhľadom na svoj vek nebude uchádzať o ďalší mandát.Prezidenta v Nemecku volí osobitný orgán, Spolkové zhromaždenie, ktoré je zložené zo 630 poslancov dolnej komory parlamentu (Bundestagu) a rovnakého počtu zástupcov 16 spolkových krajín Nemecka.Steinmeier má v prezidentských voľbách podporu veľkej koalície kancelárky Angely Merkelovej. Jej konzervatívny blok (CDU/CSU) spolu s koaličnými sociálnymi demokratmi (SPD) má spolu 923 poslancov, čo by malo zaručovať Steinmeierovo zvolenie za prezidenta.Vládnym kandidátom na prezidenta sa stal po tom, ako sa Merkelovej nepodarilo nájsť konzervatívneho kandidáta, ochotného kandidovať. Steinmeier už dlho patrí medzi najobľúbenejších nemeckých politikov.Prezidentské voľby budú podľa všetkého jedným z posledných okamihov koaličnej jednoty pred septembrovými parlamentnými voľbami, v ktorých sa Merkelová usiluje o štvrtý mandát a obe strany dúfajú, že ukončia "veľkú koalíciu".Sociálni demokrati sa v súčasnosti tešia v prieskumoch nárastu podpory po prekvapivej nominácii bývalého predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza za Merkelovej volebného vyzývateľa.Na rozdiel od Gaucka, ktorý nie je spojený s žiadnou stranou, má Steinmeier za sebou dlhú politickú kariéru v Nemecku. V roku 2003, vo vláde kancelára Gerharda Schrödera, bol jedným z hlavných architektov balíka ekonomických reforiem a zoštíhľovania sociálnych výdavkov štátu, vďaka ktorým sa stala nemecká ekonomika robustnejšou.Za Merkelovej zastával dvakrát funkciu ministra zahraničných vecí (2005-2009 a opäť od roku 2013 až do tohto roka), pričom medzitým bol vodcom opozície. Rešpekt si získal za vytrvalosť, s akou sa pokúša vyriešiť dlhodobú krízu na Ukrajine.Hoci je Steinmeier (61) diplomat, počas americkej predvolebnej kampane ostro kritizoval terajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Vlani v auguste v odpovedi na otázku o náraste pravicového populizmu v Nemecku aj inde odsúdil tých, ktorí "robia politiku strachu", pričom menoval Alternatívu pre Nemecko (AfD), podporovateľov vystúpenia Británie z Európskej únie a "kazateľov nenávisti, akým je v súčasnosti v USA Donald Trump".Steinmeier má štyroch protikandidátov. Opozičná strana Ľavica (Die Linke) nominovala Christopha Butterwegga, profesora politických vied, ktorý bol proti Schröderovým ekonomickým reformám. Ďalšími kandidátmi sú podpredseda AfD Albrecht Glaser, kandidát malej bavorskej strany Slobodní voliči (FW) Alexander Hold a Engelbert Sonneborn, otec satirika Martina Sonneborna.