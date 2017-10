NEMECKO: Sondážne rokovania o budúcej spolkovej koalícii sú náročné

Nemecká kancelárka a líderka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová prichádza na koaličné rokovania o zostavení vlády so Slobodnou demokratickou stranou (FDP) a Stranou zelených štyri týždne po parlamentných voľbách v Nemecku, v Berlíne 26. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. októbra (TASR) - Aj nemalé spory sprevádzajú štvrtkové pokračovanie sondážnych rokovaní nemeckých strán únie CDU/CSU, liberálov z FDP a zelených. Tieto rozhovory, by mali prejsť do koaličných rokovaní a napokon vyústiť vo vznik tzv. jamajskej vládnej koalície na spolkovej úrovni.Vyjednávači sa napriek odlišným postojom napokon prihlásili k nemeckým a medzinárodným cieľom ochrany ovzdušia, aj keď sa zatiaľ nedohodli na presnej podobe ich realizácie v praxi.Liberáli trvali podľa informácií tlačovej agentúry DPA na novej energetickej a klimatickej politike, ktorá by mala priamo súvisieť so zvýšením konkurencieschopnosti ekonomiky a cenovou politikou.Tento tematický okruh je síce považovaný za prvú, avšak nie jedinú náročnú oblasť, v ktorej narážajú na seba rôzne názory aktérov rokovaní.Mnohé otázky, ktoré čakajú na prediskutovanie a zrejme zjednotenie postojov, stoja pred vyjednávačmi napríklad v tematickej oblasti európska politika.Potenciálni koaliční partneri sa predbežne prihlásili k silnej a zjednotenej Európe, avšak diskusia napríklad o možnosti väčšinových rozhodnutí v Únii ešte na nich čaká. Sporný je aj ich postoj k Turecku.Ďalšou kontroverznou témou, ktorú možno označiť pre aktérov rokovaní za "skúšku ohňom", je migrácia. Osobitne to platí po štvrtkovom výroku predstaviteľa Kresťanskosociálnej únie (CSU) Alexandra Dobrindta pred začiatkom rokovaní: Bez obmedzenia prisťahovalectva zostane Jamajka ostrovom v Karibiku, v nijakom prípade sa však nestane koalíciou v Berlíne. Zároveň dodal, že podmienkou pre vznik budúcej koalície zostane maximálne 200.000 prisťahovalcov do Nemecka ročne.