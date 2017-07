Nemecko sprísnilo investičné pravidlá, chráni strategické odvetvia

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. júla (TASR) - Nemecká vláda sprísnila investičné pravidlá, aby ochránila strategicky dôležité priemyselné odvetvia pred ponukami na prevzatie od firiem, ktoré nie sú z Európskej únie (EÚ). Dôvodom sú obavy, že čínske spoločnosti by prostredníctvom prevzatí mohli získať nemecké know-how.povedala ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová.dodala.Dnešné rozhodnutie kabinetu pomôže Berlínu odmietnuť tie ponuky, ktoré budú "v rozpore s národným záujmom".Podľa nových pravidiel pri ponuke na prevzatie minimálne 25-% podielu v nemeckej spoločnosti investormi z krajín mimo EÚ alebo z Európskeho združenia voľného obchodu, bude potrebné vyhodnotiť, či nepredstavuje riziko pre verejnú politiku a národnú bezpečnosť. A to najmä v prípadoch, ak budú zahraničné investície smerovať do citlivých oblastí z hľadiska bezpečnosti, ako sú zbrojárstvo alebo krypto-technológie, uviedlo ministerstvo hospodárstva.Ministerstvo každý rok posudzuje 40 až 50 zahraničných žiadostí o prevzatie.povedala Zypriesová bez toho, aby spomenula Čínu.Vláda vzhľadom na zložitosť rozhodovania o ponukách zahraničných investorov schválila aj predĺženie doby na ich posúdenie z dvoch na štyri mesiace.Nové pravidlá si nevyžadujú súhlas parlamentu. Predchádzala im séria akvizícií, ktorá vyvolala v Nemecku veľké obavy, keďže čínske, často štátom podporované spoločnosti, sa zamerali na kľúčové nemecké sektory. Napríklad vlani sa čínskemu výrobcovi domácich spotrebičov Midea Group podarilo stať sa najväčším akcionárom nemeckej firmy Kuka, ktorá vyrába priemyselných robotov.Dnešné rozhodnutie vlády sa však stretlo s kritikou predstaviteľov nemeckého priemyslu.povedal Stefan Mair z federácie nemeckého priemyslu BDI.