Nemecko sprísňuje zaobchádzanie s nežiadanými a nebezpečnými migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecké úrady budú mať po novom širšie právomoci, aby mohli jednoduchšie identifikovať a následne deportovať migrantov považovaných za nebezpečných alebo takých, čo nemajú oprávnenie na azyl. Napísala o tom agentúra AP.Horná komora nemeckého parlamentu, Spolkový snem, dnes definitívne schválila nové predpisy, v súlade s ktorými môžu nemecké imigračné úrady okrem iného prehodnocovať údaje z telefonátov migrantov, ktorí pricestovali do tejto krajiny bez riadnych dokladov. V prípade posúdenia situácie za nebezpečnú môžu tiež poskytovať údaje ďalším orgánom.Nové nariadenie ďalej urýchľuje proces deportácie nezažiadaných migrantov a umožňuje úradom, aby monitorovali potenciálne nebezpečných jednotlivcov v deportačnom procese, a to prostredníctvom elektronických náramkov na členku.Vláda k týmto zmenám pristúpila v reakcii na decembrový teroristický úrok kamiónom v Berlíne. Tento čin totiž spáchal Tunisan so zamietnutou žiadosťou o azyl, čakajúci na deportáciu do svojej vlasti.Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere v tejto súvislosti zdôraznil: