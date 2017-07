Nemecko stiahlo svoje stroje z tureckej leteckej základne Incirlik

Vojenská stíhačka Tornado Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Incirlik 31. júla (TASR) - Nemecko stiahlo dnes z tureckej leteckej základne Incirlik svoje stroje typu Tornado. Ich posádky sa dnes vrátili do vlasti, aby sa pravdepodobne od októbra opäť zapojili do operácií medzinárodného spoločenstva proti džihádistom z tzv. Islamského štátu, avšak už zo základne v Jordánsku. Informoval o tom hovorca nemeckého rezortu obrany v Berlíne.Ako je známe, v nemeckej metropole sa v júni rozhodlo o presídlení nemeckého armádneho kontingentu z Incirliku do Jordánska. Stalo sa tak po tom, čo turecká strana opakovane neumožnila návštevu krajanov-vojakov poslancom nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu).Odmietavý postoj Ankary sa nezriedka dával do súvislosti s vlaňajším stanoviskom Bundestagu, v ktorom masaker na arménskom obyvateľstve v časoch Osmanskej ríše počas prvej svetovej vojny označil za genocídu.